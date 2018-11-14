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Şişli Belediyesi kepenk kapattırdı

Ekonomiye destek programlarının sürdüğü bir dönemde Şişli Belediyesi, ruhsatsız olduğunu iddiasıyla AVM ‘de bulunan stantları kapattı.

Stant yetkilileri ise vergilerini eksiksiz ödediklerini ancak ruhsat başvurularının belediye tarafından sürekli geri çevrildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.


Şişli'de bulunan bir AVM'de bulunan stantlar Şişli Belediyesi zabıta belediye ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle tek tek kapatıldı. Stantlardan bazıları ise zabıtaların mühürlemesine rağmen çalışmaya devam etti.


Alışveriş merkezinde waffle standı bulunan Nesrullah Eren ve Ergün Ünlü, defalarca ruhsat başvurusu yapmalarına rağmen geri çevrildiklerini belirterek, "İki yıldır buradayız. Vergimizi her şekilde ödüyoruz. Her şey yerli yerinde zaten vergi levhamız da var. Başvurumuzu yaptık bizi geri çevirdiler. Şu an bekleyeceksiniz dediler" ifadelerinde bulundu.


Belediye tarafından ruhsat başvuru belgelerini hazırlayıp götürdükleri halde başvurularının alınmadığını söyleyen stant sahiplerinin yeri, alışveriş merkezinde bulunan diğer 7 stant gibi zabıta ekipleri tarafından kapatılmış durumda. Mühürlenen stantlardan bazıları ise şerit çekilerek kapatılmasına rağmen hala çalışmaya devam ediyor.

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