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12 Temmuz 2018 22:06

Şişli Belediyesi zabıtası yürüyemeyen adamı sokağa bıraktı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Mecidiyeköy’de mendil satarak yaşamını sürdüren 55 yaşındaki Ufuk Ozan, iddialara göre Şişli Belediyesi Zabıtalar tarafından alınarak Kağıthane’ye bırakıldı.

Şişli Belediyesi zabıtası yürüyemeyen adamı sokağa bıraktı

12 Temmuz 2018 22:06

Rahatsızlığı nedeniyle ayakta duramayan adamın yardımına 112 ekipleri yetişti.


Akşam saatlerinde Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üzerinde saat 20:00 sıralarında vatandaşlar yerde yatan yaşlı adamı gördü. Yürüyemeyen ve iddialara göre Şişli Belediyesi zabıtaları tarafından buraya bırakıldığını belirten 55 yaşındaki Ufuk Ozan, vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan yaşlı adamı götürmek istedi. Polis ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle ayaklarının üzerine basamayan yaşlı adamın götürülmesi için 112 sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı adama ilk muayenesini yaptıktan sonra sedyeye alınarak ambulansa konuldu. 55 yaşındaki Ufuk Ozan daha sonra ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



“Zabıtalar beni buraya bıraktı”


Zabıtaların kendisini buraya bıraktığını iddia eden Ufuk Ozan, “Zabıtalar beni Mediciyeköy’den alıp buraya bıraktılar. Yanımda 4 kişi daha vardı. Onlar başka tarafa gitti. Ayağımın üzerine basamıyorum. Damar tıkanıklığı var. Dün gece uyurken arabamı çaldılar. Dışarıda parkta yatıyorum. Kışın barınakta kaldım. Şimdi neden böyle yaptılar anlamadım” dedi.


Muhabirin “yetkililerden ne istiyorsun” sorusu üzerine Ozan, “Tekerlekli arabam vardı o gitti. O benim elim ayağımdı. Beni şimdi Şişli’ye benzinliğe bıraksınlar. Orada özürlü tuvaleti var, arabada var. Yardımcı olun bana ne olur. Uzun zamandır dışarılarda kalıyorum. Arabamla mendil satıyordum. Dün gece ben uyurken arabamı çaldılar” şeklinde konuştu.




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