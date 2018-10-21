Şişli'de araç takla attı: 2 yaralı

Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen aracın çarptığı hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Darülaceze Caddesi Taşkızak Sokak girişinde saat 13.30 sıralarında Mehmet Ali K. hakimiyetindeki 34 BZ 8624 plakalı araç, iddiaya göre kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam etmek istedi ve bu sırada yan sokaktan caddeye çıkmak isteyen Uğurkan K. hakimiyetindeki 34 AFV 22 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, cadde üzerindeki benzin istasyonunun girişinde ters dönmüş vaziyette durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı neticesinde polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda takla atan aracın içinde sıkışan sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi aracın içerisinden çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan ve olayın etkisiyle şok geçiren bir kişiye de ambulansa alınarak müdahale edildi.

“Araç duramadı çarpıp takla attı”

Kazayı gören Seçkin Erol, “Biz arkadaşlarla oturuyorduk. Beyaz araç karşıdan geliyordu. Kırmızı ışık yandı. Bu araç ise yeşil ışıktan buraya geçiyordu. Diğer araç duramadı, duramayınca buna vurdu ve araba burada ters döndü. Arkadaşları çıkardık içinden. Bir tane yaralı arkadaşımız vardı. Onu da hastaneye gönderdik. Ambulansa bindirip gönderdik. Daha sonra polisler geldi. Bunda (34 AFV 22) iki kişi vardı diğer araçta ise(34 BZ 8624) üç kişi vardı” dedi.

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde kısa süreli bir trafik sıkışıklığı yaşandı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.