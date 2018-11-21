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Şişli'de asayiş uygulaması

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Okmeydanı’nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Okmeydanı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


Okmeydanı'nda gerçekleştirilen asayiş uygulamasına Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği, Güvenlik Büro Amirliği, Trafik Büro Amirliğinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Okmeydanı'nda bulunan Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde oluşturulan 4 farklı noktada şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Bunun yanı sıra otomobiller durdurularak araçlarda aramalar yapıldı. Uygulama sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.


Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürekliliği açısından uygulamaların sürekli hale getirileceği öğrenildi.

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