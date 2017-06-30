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30 Haziran 2017 17:47

Şişli’de banka soyan zanlı şehir dışına kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi

Şişli’de bir banka şubesinde soygun gerçekleştiren Ö.

Şişli’de banka soyan zanlı şehir dışına kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi

30 Haziran 2017 17:47

B. isimli zanlı çaldığı 90 bin TL, 25 bin dolar ve 19 bin Euro ile Antalya’ya gitmek üzere bindiği otobüste polis ekiplerince yakalandı.


Şişli’de geçtiğimiz gün bir banka silahlı ve maskeli bir şahıs tarafından soyulmuştu. Soyguncu çaldığı 90 bin TL, 25 bin dolar ve 19 bin euro ile kayıplara karışmıştı.


Olayın ardından, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri soygununun gerçekleştiği banka ve çevresinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda bankadan soygunu gerçekleştiren kişinin bir lokantada Garson olarak çalışan Ö.B. (32) olduğunu tespit etti. Bankayı soyan kişinin bankayla aynı mahallede oturduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Daire içinde aramalarda zanlının soygun sırasında güvenlik görevlisini etkisi hale getirmek için kullandığı kurusıkıdan bozma silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi. Ekipler şahsın kaçma ihmalini göz önüne alarak arama çalışmalarını sürdürdü.


Polis ekiplerince elde edilen son görüntülerde zanlının elinde valizle İstanbul’dan Antalya’ya gitmek üzere otobüse bindiği görüldü. Bunun üzerine zanlı, Gebze Otogarı’nda İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen ikinci bir operasyonla yakalanark gözaltına alındı. Otobüsten indirilen Ö.B. kendi eliyle gösterdiği valizini polis ekiplerine teslim etti. Ekiplerin yaptıkları aramalarda 1 adet zanlının soygunda kullandığı güvenlik görevlisinin silahı, 90 bin Türk Lirası, 25 Bin Dolar ve 19 Bin Euro nakit parayı ele geçirdi. Ayrıca, şahsın üzerinde 2 adet sahte kimlik ve bir adet tablet bilgisayar bulunduğu öğrenildi. Ö.B.’nin 2012 yılında İskenderun Cezaevinden firar ettiği ve 23 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.




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