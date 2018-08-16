"Şişli’de Bayram Temizliği" uygulaması gerçekleştirildi

Kurban Bayramı öncesi semtin önemli noktalarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. "Şişli’de Bayram Temizliği" adı verilen uygulama, ilçenin en yoğun yerlerinden olan Dolapdere, Kurtuluş, Elmadağ ve Osmanbey bölgelerinde yapıldı. 100’e yakın polisin katıldığı uygulamada vatandaşın GBT sorguları yapılırken, şüpheli bulunan araçlar incelendi. Polis ekiplerine uygulama sırasında, narkotik köpeklerinin yanı sıra hava desteği ve yunus ekipleri de destek verdi.