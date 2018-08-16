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16 Ağustos 2018 18:16

"Şişli’de Bayram Temizliği" uygulaması gerçekleştirildi

Şişli’ de Kurban Bayramı öncesi, belirlenen önemli noktalarda "Şişli’de Bayram Temizliği" uygulaması gerçekleştirildi.


16 Ağustos 2018 18:16


Kurban Bayramı öncesi semtin önemli noktalarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. "Şişli’de Bayram Temizliği" adı verilen uygulama, ilçenin en yoğun yerlerinden olan Dolapdere, Kurtuluş, Elmadağ ve Osmanbey bölgelerinde yapıldı. 100’e yakın polisin katıldığı uygulamada vatandaşın GBT sorguları yapılırken, şüpheli bulunan araçlar incelendi. Polis ekiplerine uygulama sırasında, narkotik köpeklerinin yanı sıra hava desteği ve yunus ekipleri de destek verdi.




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