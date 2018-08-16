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16 Ağustos 2018 23:10

"Şişli’de Bayram Temizliği" uygulaması gerçekleştirildi

Şişli’ de Kurban Bayramı öncesi, belirlenen önemli noktalarda "Şişli’de Bayram Temizliği" uygulaması gerçekleştirildi.


16 Ağustos 2018 23:10

İlçe genelinde 2 saat süren uygulamada 932 kişinin GBT sorgusu yapılırken, yoklama kaçağı, çeşitli suçlardan aranan şahıslar ve suç işlediği tespit edilen kişilere idari işlem yapıldı.


Kurban Bayramı öncesi semtin önemli noktalarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. "Şişli’de Bayram Temizliği" adı verilen uygulama, ilçenin en yoğun yerlerinden olan Dolapdere, Kurtuluş, Elmadağ ve Osmanbey bölgelerinde yapıldı. İlçe genelinde 17.00 ile 19.00 arasında yapılan uygulamada 932 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 150 araç ve 34 motosiklet sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında 10 kişi yoklama kaçağı, 9 çeşitli suçlardan aranan şahıs, motosiklet sürücülerine çeşitli ihlallerden trafik cezası ve 4 kişiye de kumar oynatmaktan idari işlem yapıldı. Öte yandan uygulamada bir kişinin üzerinde silah ve 11 adet mermi ele geçirildi.




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