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28 Temmuz 2018 13:46

Şişli’de ‘cıva’ paniği

Şişli’de bir apartman dairesinde kırılan ateş ölçerin içinden dökülen cıva paniğe neden oldu.

Şişli’de ‘cıva’ paniği

28 Temmuz 2018 13:46


Şişli, Gülbahar Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yedi katlı bir apartmanın 6. katında ateş ölçer yere düşerek kırıldı. Kırılan ateş ölçerin içinde bulunan ‘cıva’ ise yere dağıldı. Bunun üzerine daire sakinleri paniğe kapılarak durumu Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri inceleme yapmak üzere apartman dairesine giriş yaptı. İncelemeler sırasında itfaiye ekipleri de sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmazken yaşanan kısa süreli panik sona erdi.




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