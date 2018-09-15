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Şişli'de döviz bürosunda silahlı soygun kamerada

İSTANBUL (İHA) – Şişli’de yüzü maskeli silahlı şahısların güpegündüz döviz bürosunu soyduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL (İHA) – Şişli'de yüzü maskeli silahlı şahısların güpegündüz döviz bürosunu soyduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Halaskargazi Caddesi üzerinde güpegündüz bir döviz ve altın bürosu yüzü maskeli şahıslar tarafından soyulmuştu. Silah seslerinin duyulduğu soygunda zanlılar yaklaşık 300 bin TL değerinde dolar ve altın çalarak, yol kenarında kendilerini bekleyen araca binerek kayıplara karışmıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken yaşanan o dehşet anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Soyguncular silahla etrafa ateş açtılar


Yüzü maskeli silahlı soyguncuların havaya ateş açarak döviz ve altın bürosuna girme anı kameraya yansıdı. Döviz bürosundaki vatandaşlar silah seslerini duyarak etrafa kaçıştı. Hızlı bir şekilde bankodan atlamaya çalıştığı sırada geri düşen soyguncunun silahını ateşleyerek bankonun arkasına geçtiği görüldü. Paraları çantaya doldurduktan sonra kaçan soyguncuların yakalanması için polis ekiplerin geniş çaplı çalışması sürüyor.

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