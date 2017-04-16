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16 Nisan 2017 11:06

Şişli’de engelliler oy kullanmaya götürüldü

Şişli Belediyesi ekipleri, engelli Celil Yalnız’ı rahat bir şekilde oy kullanması için özel araçla evinden alarak oy kullanacağı okula götürdü.

Şişli’de engelliler oy kullanmaya götürüldü

16 Nisan 2017 11:06

5 senedir oy kullanamadığını belirten engelli vatandaş, "64 yaşındayım 64 seneden bu tarafa yapılan ilk defa bu kadar rahat oy kullandım" dedi.


Anayasa değişikliği referandumunda vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen engellilerin yardımına belediyeler koştu. Birçok belediye, engelli vatandaşların rahat bir şekilde oyunu kullanabilmesi için özel ulaşım hizmeti verdi.


Şişli Belediyesi ekipleri de Paşa Mahallesinde oturan fiziksel engelli Celil Yalnız’ı vatandaşı evinden alarak oy kullanmaya götürdü.Belediye ekipleri engelli Celil Yalnız’ı tekerlekli sandalyesi ile birlikte oturduğu apartmanın merdivenlerinden indirdi. Celil Yalnız ve eşi Sabriye Yalnız Şişli Belediyesi’ne ait araçla oy kullanacakları Mehmet Pısak Anadolu Lisesine getirildi.


Engelli vatandaş, geldiği okulda 2222 numaralı sandıkta oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.



"İlk defa bu kadar rahat oy kullandım"


Yapılan kimlik kontrolünün ardından 2222 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yalnız, hastalığından dolayı 5 sedir oy kullanmadığını belirterek, “Oy kullanmayalı 5 sene oldu. Hastaydım, sakatım getiremedikleri içinde ben de oy kullanamadım. Sağ olsun Şişli Belediyemizin vasıtasıyla vatandaşlık görevimi yerine getirmiş oldum. Ben de huzurlu ve mutluyum herkese hayırlısı olsun. “evet”i de hayırlısı olsun “Hayır”ı da hayırlısı olsun. 64 yaşındayım 64 seneden bu tarafa yapılan ilk defa bu kadar rahat oy kullandım. Yetkililerden yardım istedim evden aldılar hem de beşinci kattan Allah razı olsun nasıl teşekkür etsem ne söylesem çok azdır” dedi.




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