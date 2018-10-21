Şişli'de feci ölüm

Şişli'de Fas uyruklu bir genç kız, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Feci ölüm sonrası olay yerine gelen genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Feriköy Yayla Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evde tak başına olan Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf isimli genç kız 6. kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düşen kadın olay yerine feci şekilde can verdi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, yerde hareketsiz bir şekilde yatan kadına müdahale etmek istedi. Ekiplerin yaptığı tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Polis çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede inceleme yaptı.

Yakınları olay yerine gelince şoke oldu

Öte yandan genç kadının düşerek öldüğümü haber alan yakınları ise, olay yerine gelince şoke oldu. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı genç adam bir sürek gözyaşı döktü. Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.