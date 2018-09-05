Şişli’de film sahnelerini aratmayan gasp zanlısı yakalandı

Planın dışına çıkarak hem para çeken mağduru, hem de kendisini tutan arkadaşını vuran gaspçı, gasp büro amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 20 Temmuz Cuma günü saat 14.40 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede reklamcılık yapan Ersin Y. (28), arkadaşı Yasin A.’ya 500 milyon liralık bir çeki olduğunu belirterek birlikte bankaya gitmek istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Yasin A., hemen plan yaparak arkadaşını soymak için Tarkan E.’yi kiraladı. Gaspçıya paranın çekileceği bankayı, zamanını ve güzergah bilgilerini veren Yasin A., olay günü arkadaşının aracına binerek bankaya gitti.

Kiraladığı gaspçı tarafından vurularak soyuldular

Bankada çeki bozduran Ersin Y., parayı alarak arkadaşıyla araca bindi. Bir süre sonra aracın önü kasklı Tarkan E. tarafından silahla kesildi. Plan dışına çıkan gaspçı, hem Ersin’i hem de arkadaşı Yasin’i tabancayla vurarak yaraladı. Aracın içindeki Ersin göğsünden, Yasin ise başından hafif yaralandı. Araçta bulunan 500 bin lirayı alan gaspçı Tarkan ise kayıplara karışırken, Yasin tedavi olmak üzere hastaneye götürüldü. Burada polis ekipleri, Yasin’i ziyarete geldikleri öğrenilen ve hareketlerinden şüphelendikleri Osman Ö. ve Özkan G.’ni gözaltına aldı. Şubeye götürülen şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürülen Yasin A.’nın da ifadesine başvuruldu.

Zanlıyı yakalama çalışmalarını sürdüren gasp büro dedektifleri, şahsın Bahçelievler Yenibosna’da bir otelde kaldığını belirledi. Otele baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı kıskıvrak gözaltına aldı. Paranın 250 bin lirasını harcadığını, 250 bin lirasını da bir arkadaşını verdiği ifade eden gaspçı, şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Serbest bırakılan Yasin A. ve Osman Ö. için ise yakalama kararı çıkartıldı.