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04 Mayıs 2018 00:47

Şişli’de gecekondu alev alev yandı

Şişli’de bir gecekondu çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

Şişli’de gecekondu alev alev yandı

04 Mayıs 2018 00:47

Mahallelinin panik yaşadığı yangında gecekondunun boş olduğu öğrenildi.


Yangın, saat 23:00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş olduğu öğrenilen bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesi sonucu alevler gecekonduyu sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan gecekonduya müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle mahalleli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alırken, boş olduğu öğrenilen gecekondudaki yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı.




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