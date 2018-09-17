Şişli'de gecekondu alev alev yandı

Şişli'de bir gecekondu alev alev yandı. Yangını çevredeki vatandaşlar hortumla söndürmeye çalışırken, olay anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Avukat Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden gecekonduda çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangını söndürmeye çalışan çevre sakinleri, alevlerin büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangını hortum ile söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekipler, yangının yan taraftaki ahşap eve sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü olayda gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.