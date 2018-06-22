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22 Haziran 2018 16:20

Şişli’de göreve giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı bağlantı yolunda hayvan kurtarma görevine giden itfaiye aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Şişli’de göreve giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

22 Haziran 2018 16:20

Refüjü aşarak yan yatan araçta sıkışan 3 itfaiye eri, meslektaşları tarafından kurtarıldı. Kaza anı ise kameralara yansıdı


Kaza, saat 15.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İtfaiye Komuta Merkezi’ne bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, değerlendirmek üzere yola çıktı. Gruptan çıkan itfaiye aracı şoförü, bağlantı yoluna geldiği esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç devrildikten sonra refüjü aşarak yan yattı. Kazada 3 itfaiye eri araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan 3 meslektaşını yaptıkları çalışma sonrasında kurtardı. Sedyeye konulan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar da olanı biteni izleyerek cep telefonlarına kaydetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza anı kamerada


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araç seyrettiği esnada süratli bir şekilde geldiği görülen itfaiye aracı dönemece giriyor. O esnada araç kayarak devriliyor ardından da refüjü aşan araç yan yatıyor. Aracın arkasından gelen otomobiller ise frene basarak duruyor. Vatandaşlar ise araca doğru koşuyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.




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