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18 Temmuz 2018 22:50

Şişli’de helikopter destekli narkotik uygulaması: 5 gözaltı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Şişli’de polisin helikopter destekli narkotik operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli’de helikopter destekli narkotik uygulaması: 5 gözaltı

18 Temmuz 2018 22:50


Edinilen bilgiye göre, Şişli polisi ilçede 15.00 ve 18.00 saatleri arasında helikopter destekli narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de destek verdiği Şişli polisinin uygulamasında toplamda 441 şahsa GBT sorgusu yapılırken 51 otomobil, 18 motosiklet denetlendi.


Uygulama kapsamında önceden belirlenen adreslere ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 107 adet 9mm dolu fişek, 5 adet pala olarak tabir edilen kesici alet, 18 adet av tüfeği kartuşu, bin 150 gram uyuşturucu madde (Skunk), 5 adet extacy hap, 60 gram (sentetik cannebinoid) bonzai, 2 adet el telsizi, 1 adet şok cihazı ve 5 adet çalıntı olduğu değerlendirilen alarmlı elbise ele geçirildi. Yapılan uygulamada 2’si firari şahıs olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.




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