Şişli'de insanlık ölmemiş dedirten yardımlaşma

İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan kadının yardımına taksici ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Mecidiyeköy Meydan'da sabah saat 10.00 sıralarında yaya geçidinin bulunmadığı bir noktadan karşıya geçmeye çalışan bir kadına bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadının yere düştüğünü gören taksi şoförü aracını durdurarak yardıma koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar taksi şoförü ve vatandaşlar, yaralı kadının başında bekleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sağlık ekipleri gelerek yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

İnsanlık ölmemiş dedirten manzara

Yaralıyı kucağına alarak sakinleştiren duyarlı bir vatandaş, '"Sağlık ekipleri gelene kadar kucağımda sakinleştirmeye çalıştım. Elimden bu kadarı geldi" dedi. Duyarlı kadının örnek davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirten taksi şoförü, "Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Önümden geçti ardından yere düştü. Aracımı durdurdum, yanına gittim. Ambulansı aradık, gelip müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken trafik polisleri kazaya karışan taksi şoförüne alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda sürücüde alkole rastlanmadı.