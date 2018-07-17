Şişli’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Şişli Kervan Geçmez Sokak üzerinde bulunan telefon ve araç kiralama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında dükkana gelen eli silahlı bir kişi, dükkan sahibi Mehmet U. ile araç kiralama meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında dükkanın kepengini kapatmak isteyen şahsa Mehmet U.’ya izin vermedi. Bunun üzerine silahlı şahıs Mehmet U.’yu göğsünden ve bacağından vurup kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı Mehmet U.’nun yardımına koşarak, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.