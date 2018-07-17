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17 Temmuz 2018 14:00

Şişli’de silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Şişli’de eli silahlı bir kişi iddiaya göre araç kiralama meselesi yüzünden tartıştığı dükkan sahibini bacağından ve göğsünden vurarak kaçtı.

Şişli’de silahlı saldırı: 1 yaralı

17 Temmuz 2018 14:00


Olay, Şişli Kervan Geçmez Sokak üzerinde bulunan telefon ve araç kiralama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında dükkana gelen eli silahlı bir kişi, dükkan sahibi Mehmet U. ile araç kiralama meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında dükkanın kepengini kapatmak isteyen şahsa Mehmet U.’ya izin vermedi. Bunun üzerine silahlı şahıs Mehmet U.’yu göğsünden ve bacağından vurup kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı Mehmet U.’nun yardımına koşarak, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.




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