Şişli’de Şüpheli Ölüm

K. isimli vatandaş Bomonti Tüneli çıkışında bulunan üst geçitten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.30 sıralarında Şişli Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Gürcistan Uyruklu B.K.(37) isimli vatandaş, Bomonti Tüneli çıkışında bulunan ve yaklaşık 10 metre yükseklikte olan üst geçitten aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle ses duyan ve durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, koşarak Gürcistan uyruklu vatandaşın yanına gitti. Hareketsiz şekilde yerde yatan ve yarı çıplak olan B.K.’yı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri B.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde B.K.’nın kıyafetleri tünel içerisinde bulundu. Hayatını kaybeden B.K.’nın cansız bedeni detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis, aşağıya düşerek hayatını kaybeden Gürcü vatandaşın intihar ettiği şüphesi üzerine araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.