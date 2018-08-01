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01 Ağustos 2018 13:16

Şişli’de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Şişli’de toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayınca devrilerek yan yattı.

Şişli’de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

01 Ağustos 2018 13:16

Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle kamyondaki topraklar yola saçılınca trafik felç oldu.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Şişli Harbiye Kadırgalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Şişli istikametine giden 34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan Enver Karakoç (57), viraja geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, topraklar ise yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip ve vatandaşlar yaralı sürücüyü, kamyonun ön camını kırarak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Topraklar yola saçıldı, trafik felç oldu


Öte yandan kaza nedeniyle kamyon kasasından yola saçılan topraklar nedeniyle trafik felç oldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle topraklar kepçenin yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tek şeritten verilen trafik kamyonun çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonucu normale döndü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.




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