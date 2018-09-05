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05 Eylül 2018 14:14

Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Polis ekiplerince, Şişli’de uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

05 Eylül 2018 14:14

Şahsın evinde yapılan aramalarda, 650 gram skunk maddesi, 10.3 gram kokain ve 500 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu taciri şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, Şişli Mecidiyeköy Mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, Ö.T isimli erkek şahısın evine 1 Eylül’de operasyon düzenledi. Operasyonda, Ö.T isimli erkek şahıs gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramalarda ise; 650 gram skunk maddesi, 10.3 gram kokain ve 500 TL para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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