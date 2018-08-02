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02 Ağustos 2018 13:35

Şişli’de yabancı uyruklu şahsı silahla yaralayarak gasp ettiler

Şişli’de 3 zanlı,yabancı uyruklu bir şahsı silahla yaralayarak gasp etti.

Şişli’de yabancı uyruklu şahsı silahla yaralayarak gasp ettiler

02 Ağustos 2018 13:35

Gasp eden şüphelilerden biri kovalamaca sonu yakalanırken 2 kişi kayıplara karıştı.


Şişli, Eskişehir Mahallesi, Gazino Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 12.45 sıralarında sokak üzerinde yürüyen yabancı uyruklu şahsın yanına yaklaşan 3 zanlı, cep telefonunu ve cüzdanını istedi. Yabancı uyruklu şahsın direnmesi üzerine zanlılardan biri silahını çekerek ateşledi. Yabancı uyruklu şahıs kalçasından yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlılar ise kaçmaya başladı.


Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı. Polis zanlılardan bir tanesini kıskıvrak yakalarken, diğer ikisi ise kayıplara karıştı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çevrede çalışma başlatıldı.


Silahla yaralanan yabancı uyruklu şahıs ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili çalışması sürüyor.




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