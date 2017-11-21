Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 09:11

Şişli’de yaşayan çocuklar ’Çocuk Meclisi’ kurdu

Şişli’de yaşayan çocuklar kendi istekleri doğrultusunda Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, ’Çocuk Meclisi’ kurdu.

Şişli’de yaşayan çocuklar ’Çocuk Meclisi’ kurdu

21 Kasım 2017 09:11


Şişli Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ’Çocuk Meclisi’ kurdu. İlçede ilk kez gerçekleştirilen Çocuk Meclisi toplantısı Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü öncülüğünde yapıldı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yapılan anlamlı bir organizasyon ile Çocuk Meclisi’ne üye olan çocuklar ile ilçe okullarından gelen öğrenciler, Şişli Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı.



"Meclis fikri çocuklardan çıktı"


Meclisin açılış konuşmasını Belediye Başkanı Hayri İnönü yaptı. Diğer ilçe belediyelerinden farklı bir çocuk meclisinin kurulduğunu ifade eden Başkan İnönü konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


"Bugün tarihi bir güne imza atıyoruz. Çok özel bir toplantı. Çok mutluyum çünkü çok güzel bir adım atıyoruz. İlk kez bir Çocuk Meclisi oluyor ve bu meclisi ilk kez 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde topluyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalar, Çocuk Meclisi uygulamalarının çok olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor. Çocuklar kendi meclislerinde demokratik yollarla sorun çözme becerisini, uzlaşma yeteneklerini, özgüvenlerini ve kendilerini ifade etme yeteneklerini artırıyorlar. Bugün pek çok belediyenin çocuk meclisi var ama Şişli’nin hepsinden daha farklı olacak. Çünkü burada çocuk meclisini kurma fikri çocukların kendisinden çıktı."



İstekler başkana doğrudan iletildi


Toplantının sonraki bölümlerinde çocuk haklarıyla ilgili sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca çeşitli okullardan katılan öğrenciler, ilçede yaşadıkları sorunlar hakkında konuşma yapmak için söz aldı. Eğitim ve sosyal hayat ile ilgili sıkıntılarını Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye birebir iletme fırsatını bulan çocuklar sorunların çözümü için söz aldı. Meclisin kurulmasına öncülük eden çocuklar da, mecliste karar alma süreçlerine doğrudan dahil olmak istedikleri için çocuk meclisini kurduklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç