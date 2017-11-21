Şişli’de yaşayan çocuklar ’Çocuk Meclisi’ kurdu

Şişli Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ’Çocuk Meclisi’ kurdu. İlçede ilk kez gerçekleştirilen Çocuk Meclisi toplantısı Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü öncülüğünde yapıldı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yapılan anlamlı bir organizasyon ile Çocuk Meclisi’ne üye olan çocuklar ile ilçe okullarından gelen öğrenciler, Şişli Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı.

"Meclis fikri çocuklardan çıktı"

Meclisin açılış konuşmasını Belediye Başkanı Hayri İnönü yaptı. Diğer ilçe belediyelerinden farklı bir çocuk meclisinin kurulduğunu ifade eden Başkan İnönü konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tarihi bir güne imza atıyoruz. Çok özel bir toplantı. Çok mutluyum çünkü çok güzel bir adım atıyoruz. İlk kez bir Çocuk Meclisi oluyor ve bu meclisi ilk kez 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde topluyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalar, Çocuk Meclisi uygulamalarının çok olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor. Çocuklar kendi meclislerinde demokratik yollarla sorun çözme becerisini, uzlaşma yeteneklerini, özgüvenlerini ve kendilerini ifade etme yeteneklerini artırıyorlar. Bugün pek çok belediyenin çocuk meclisi var ama Şişli’nin hepsinden daha farklı olacak. Çünkü burada çocuk meclisini kurma fikri çocukların kendisinden çıktı."

İstekler başkana doğrudan iletildi

Toplantının sonraki bölümlerinde çocuk haklarıyla ilgili sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca çeşitli okullardan katılan öğrenciler, ilçede yaşadıkları sorunlar hakkında konuşma yapmak için söz aldı. Eğitim ve sosyal hayat ile ilgili sıkıntılarını Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye birebir iletme fırsatını bulan çocuklar sorunların çözümü için söz aldı. Meclisin kurulmasına öncülük eden çocuklar da, mecliste karar alma süreçlerine doğrudan dahil olmak istedikleri için çocuk meclisini kurduklarını söyledi.