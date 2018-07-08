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08 Temmuz 2018 22:20

Şişli’deki uyuşturucu operasyonu polis helikopteri kamerasında

Şişli Kuştepe’de gerçekleştirilen, Kuştepe Bölgesi Hava Destekli Operasyon ve Narkotik uygulaması, an be an polis helikopteri kamerasına yansıdı.

Şişli’deki uyuşturucu operasyonu polis helikopteri kamerasında

08 Temmuz 2018 22:20

Uygulama sonunda 1’i kadın toplam 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, ekipler uygulamada hassas burunlu polis köpeklerinden de yararlandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü Kuştepe’de bugün saat 15.00 sıralarında hava destekli operasyon ve narkotik uygulaması düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda polis ekipler birden çok evde ve şüpheli görülen şahıslar üzerinde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek ve 15 adet fişek, 102 adet çeşitli renklerde extacy tabir edilen uyuşturucu hap, 54 gram bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucu 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişekle birlikte 5 araca trafik yönünden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca, 5 adet metruk binayı ve 3 ayrı araziyi dedektör köpeklerle kontrol etti.


1’i kadın 4 şüpheli şahısta ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan ekipler, Kuştepe Mahallesi’ni 3 ayrı noktada kapatarak, 5 adrese nöbetçi Şişli Cumhuriyet Savcılığı izni ile aramalarda gerçekleştirdi. Toplamda ise 369 şüpheli şahsı genel bilgi toplama (GBT) işlemi yapan polis, 45 otomobil ve15 motosikleti de denetledi.



Hava destekli operasyon polis helikopteri kamerasında


Yapılan hava destekli operasyon ve narkotik uygulaması ise polis helikopteri ile de takip edildi. Karadan yürütülen çalışmalar boyunca helikopter de havadan an be an o anlar kaydetti.




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