Sivas Günleri'nin ilgi odağı 100 kiloluk kangal

Sivas'ın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerlerinin tanıtıldığı bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Sivas Günleri Yenikapı'da başladı. Festivalin ilgi odağı ise büyüklüğüyle dikkat çeken 100 kiloluk kangal oldu.

Sivas'ın yöresel lezzetlerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Sivas Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Açılışa Sivas Platformu, İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, iş adamları ve sanayiciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik halk oyunu ekibinin gösterisiyle başladı. Festival kapsamında Sivas'a ait birçok yöresel lezzet alanda kurulan stantlarda sergilendi. Vatandaşların tarihi ve kültürel ürünlerin sergilendiği alanları dikkatle inceledi. Sivas ürünlerinin İstanbulluların beğenisine sunulduğu etkinlikte 100 kiloluk kangal da vatandaşların ilgi odağı oldu. Birçok vatandaş kangalın ve yavrularının fotoğraflarını çekti.

“İstanbullu dostlarımızı, Sivas'ı tanımaya davet ediyoruz”

Sivas'ın çok köklü bir medeniyete sahip olduğunu kültürel ve yöresel lezzetleriyle insanlara aktarılmsının kentin tanıtımı için çok büyük önem taşıdığını belirten Sivas Platformu, İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Yüz binler 3 gün içinde Sivas'ın tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi, İstanbullu dostlarımızı, komşularımızı Sivas'ı tanımaya davet ediyoruz. Sivas'ı gurbetteki Sivaslıların ayağına taşımış olduk. Yöresel ürünlerimizin yüzde 95'i Sivas merkez ve köylerinden geldi. Köftemizden, dönerimize kadar fasulyemizden turşumuza kadar tarladan bahçeden çıkan ne mamül varsa ki yüzde yüzü de organik 3 gün boyunca burada pazarlanmış olacak” dedi.

“Vücut olarak çok büyükler”

Festivalde kangala yoğun ilgi gösterildiği ifade eden kangalın yaklaşık 100 kilo olduğunu ifade eden Kangal sahibi Sadi Kocabalçık, "Kangal 5 yaşında yavrularımıza talep daha çok tabi ki uzak yoldan geldiler. Yarın biraz dinlendiklerinde daha rahat olacaklar. Vücut olarak çok büyükler” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın ilgi odağı olmuş, festivalin olmuş çok mu”

Kangalla fotoğraf çektiren ve Sivas kangalların dünyaca ünlü olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Burayı ziyarete geldik, kangalı nasıl bulduğunuz dersen İtalyanlar bile sipariş vermiş. Büyüklüğü, cesareti dünyaya nam salmış bit hayvan, gurur duyuyorum. Dünyanın ilgi odağı olmuş, festivalin olmuş çok mu” dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan Sivas Günleri kültürel etkinlikleri ve yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantlarıyla 30 Eylül tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.