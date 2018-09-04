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04 Eylül 2018 16:08

Sivas Kongresi’nin yıldönümünde Taksim’de tören düzenlendi

Sivas Kongresi’nin yıldönümünde Avcılar Belediye Başkanı ve Sivas Konfederasyon Başkanı Dr.

Sivas Kongresi’nin yıldönümünde Taksim’de tören düzenlendi

04 Eylül 2018 16:08

Handan Toprak Benli ve Sivas konfederasyonuna bağlı dernek başkanları Taksim ’de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.


Sivas Kongresi’nin 99’uncu yılı etkinlikleri çerçevesinde Taksim’de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törene Avcılar Belediye Başkanı ve Sivas Konfederasyon Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve Sivas konfederasyonuna bağlı dernek başkanları katıldı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı’nda bir araya gelen grup Sivas Kongresi kahramanları için İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından, Taksim Cumhuriyet anıtına Dr. Handan Toprak Benli öncülüğünde çelenk bırakıldı. Avcılar’da "Sivas Kongresi’nin 99’uncu Yılı" onuruna verilecek resepsiyon ile kutlama etkinlikleri devam edecek.



"Büyük bir gururla buradayız"


Sivas Konfederasyonu Başkanı ve aynı zamanda Avcılar Belediye Başkanı olan Dr. Handan Toprak Benli yaptığı konuşmada 4 Eylül ruhuna dikkat çekerek, "Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı Milli Mücadele’de en önemli adımı olan Sivas Kongresi; Anadolu’da emperyalizme ve işgale karşı büyük bir mücadelenin en büyük örnekleri arasındadır. Atatürk’ün bu mücadelesi bizlere bıraktığı en büyük mirastır ve bu mücadele günümüzde de devam etmektedir. Ulu önder; Sivas’ın vatansever ve yurtsever insanına güvenerek, Cumhuriyetin temellerini burada atmıştır. Manda ve himaye ilk defa Sivas’ta ret olunmuştur. Milli sınırlar içinde vatanının asla bölünmeyeceğini, parçalanmayacağına karşı en büyük ses Sivas’ta yükselmiştir. Sivas Konfederasyonu olarak 4 Eylül Sivas ruhu ile aradan geçen 99 yılın ardından bu değerlerimizle büyük bir gururla buradayız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 4 Eylül Sivas Kongresi kahramanlarını, şehitlerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.




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