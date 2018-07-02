Maltepe Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantılarının ilk oturumu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Kılıç, 24 Haziran’da Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli bir seçimi geride bıraktıklarını belirterek, “Seçimler genel itibariyle huzur içinde geçmiştir. Adaylarımız Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak kendilerini halka anlatmıştır. Sandıktan çıkan sonuçlara göre başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yarışmacıları, siyasi aktörleri ve liderleri bir kere daha kutluyorum. Bunun ülkemize huzur, barış, birleştirmeyi, buluşmayı getirmesini temenni ediyorum” dedi.

2 Temmuz 1993’de meydana gelen Sivas olaylarının 25’inci yıldönümü nedeniyle bir konuşma yapan Kılıç, “Orada kaybettiğimiz canlarımızın önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Sadece orası değil birkaç gün sonra, 5 Temmuz 1993’de Erzincan Başbağlar’da aynı elim olayı yaşadık. Bir köyün nasıl hunharca katledildiğini toplum ve insanlık olarak gördük. Başbağlar şehitlerini, Sivas şehitlerini, tüm demokrasi şehitlerini bir kere daha saygıyla anıyorum. Ümit ediyorum ülkemiz bir daha bu olaylara asla izin vermeyecek. Birlikteliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde sandıkların ve seçimlerin gelip geçici olduğundan yola çıkarak, birlik ve beraberliğin daha önemli olduğunu ifade ediyorum” diye konuştu. Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Aksoy da, Sivas ve Başbağlar ile 11 Temmuz 1995’de Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan Srebrenitsa katliamında yaşamlarını yitirenleri, saygı ve rahmetle andı.