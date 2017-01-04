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04 Ocak 2017 17:23

Sivas Platformu saldırı noktasına karanfil bıraktı

Sivas Platformu saldırı noktasına karanfil bıraktı

04 Ocak 2017 17:23

İSTANBUL (İHA) – Sivas Platformu, İstanbul Ortaköy’de gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak saldırı noktasına karanfil bıraktı.
Yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler anılmaya devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaş olayın gerçekleştiği yere gelerek terörü lanetliyor. Sivas Platformu üyeleri de teröre tepki göstermek amacıyla saldırı noktasına geldi. Platform üyeleri, ellerinde pankartlarla gece kulübünün önüne karanfil bırakarak basın açıklaması yaptı.
Sivas Platformu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Karabiber terör saldırısını şu sözlerle lanetledi:
"Yılbaşı gecesi burada bir insanlık katliamı yaşandı. 25’i Orta Doğu ve yabancı ülkelerden olmak üzere 39 vatandaşımız burada bir katliama maruz kaldı. Bu katliam insanlık tarihine bir kara leke olarak geçti. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu başkenti olan bir devletin kuruluşu ve kurtuluşuna başkentlik yapmış Sivas Sivil Toplum Kuruluşları adına Sivas Platformumuz ve Sivas İstanbul Konfederasyon adına tüm konfederasyon başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşu başkanlarımızla bugün burada bu insanlık ayıbı, katliamı olan Reina’da insanların dinine, diline, ırkına bir katliam yapıldı bunu lanetliyor ve kınıyoruz."



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