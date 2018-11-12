Sivilce ve akne izleri gençlerde psikolojik travmaya sebep oluyor

Cilt lekeleri her insanın hayatının belirli bir döneminde yaşadığı kozmetik sorun gibi görünse de ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor. Deri renginde koyulaşmayı olarak tanımlanan cilt lekeleri vücudun bir bölgesinde ya da yaygın olabilir. Çoğu kez iyi huylu bir durum olmasına rağmen bazen altta yatan önemli bir hastalığın ya da deri kanserinin belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor.

Op. Dr. Alp Aslan, özellikle erken yaşlarda ortaya çıkan sivilce ve akne izlerinin varlığı ile hamilelik sonrası aniden ortaya çıkan cilt lekelenmelerinin psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu belirterek, derinleşmiş leke ve izlerde kulaktan dolma bilgilerle, bilinçsizce uygulanan yöntemlerin geri dönülmez hasarlar bırakabildiğin altını çizdi.

Dr. Alp Aslan, “yaz aylarında cilt tedavisi yapılmaz” inanışı çok gerilerde kaldığını, artık lazer dışında bir çok tedavi yılın tüm aylarında uygulanabildiğini vurguladı.

Dr. Aslan; “Leke tedavileri, zamana bağlı olarak veya fiziksel etmenlerden kaynaklanan sivilce izi, yara izi gibi cilt sorunlarının giderilerek cilde parlaklık ve canlılık kazandırmak amacı ile uygulanan tedavi yöntemleridir. Leke tedavisi pek çok yöntemle uygulanabilmektedir. Onarım ve iyileşme sürecine olan katkısı nedeniyle PRP pek çok tedavide kullanılmaktadır. Uygulamanın amacı hasar gören dokuların hızlı ve güçlü bir şekilde onarımını sağlamaktır. Fraksiyonel lazer, anti-aging, kırışıklık, akne ve yara gibi izlerle birlikte yaşa bağlı olarak ortaya çıkan cilt sorunlarının tedavisinde nokta atışı yaparak tedavi etme ve iyileştirme özelliğe sahip yeni bir uygulamadır. İşlem sonrası ciltte incelme olmaz. Alt deri yenilenerek cildin gergin ve sıkı olması sağlanır. Fraksiyonel lazer, özellikle üst deride oluşan sivilce izlerinin tedavisinde, alt deride ise yara izi, yanık izi, ameliyat izi ve vücut çatlakları gibi daha derinde bulunan izlerin tedavisini mümkün kılmaktadır" dedi.

Aslan, "Özellikle gençlik döneminde görülen sivilce ve akne gibi cilt problemleri ilerleyen yaşlarda azalma gösterse bile cilt üzerinde leke bırakmaktadırlar. Cilt lekeleri günlük hayatta ve iş hayatında pek çoğumuz için estetik bir görünüş bozukluğu ve özgüven eksikliğine sebep olmaktadır.

Sivilce izleri ve akne lekeleri günümüzde pek çok yöntem ile tedavi edilebilir. Ben tedavisi ve çil tedavisi günümüzde lazer tedavi yöntemleri ile çözüme kavuşmaktadır. Doğum lekesi doğuştan vücutta var olan bir lekedir ve oluşum nedeni bilinmemektedir. Büyümeyle beraber derinin genişlemesi ile lekede de büyüme görülür. Görsel açıdan rahatsızlık veren doğum lekesi, toplum içinde psikolojik rahatsızlıklara da sebep olabilir.

Doğum lekelerinde de lazerle tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Ayrıca doğum lekesi tedavisini yaş ilerlemeden, leke büyümeden yaptırmak gerekir. Deri üzerine uygulanacak olan her yöntem doktor kontrolünde yaptırılmalıdır. Lekelerin tedavisi lekenin türü, hastanın cilt tipi, tedavi edilen mevsim, hastanın hastalıkları ve kullandığı tedavilere göre yapılmalıdır. Lekelerin tedavisine başlanmadan özel bir inceleme ile lekenin derinliği saptanmalı ve kişiye özel tedavi planlanmalıdır" dedi.