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09 Mayıs 2018 16:01

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Kadıköy’de yaşadığı apartman dairesinde siyanür içerek intihar eden Necla Köker’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

09 Mayıs 2018 16:01


Kadıköy’de yaşayan ve bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapan Necla Köker, Pazar günü apartman görevlisine bir mektup verdi. Daha sonra arkadaşını arayarak mektubu almasını söyledi. Mektupta siyanür içtiğini ve eve gireceklerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Arkadaşının haber vermesi ile eve AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve giren AFAD ekipleri Köker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ev ve Necla Köker’in cenazesi AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Köker’in cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Bugün yapılan otopsi işlemlerinin ardından Köker’in cenazesi ailesine teslim edilirken, cenaze Karacaahmet Gasilhanesine götürüldü.




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