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03 Temmuz 2018 12:07

Siyanür ile intihar teşebbüsü iddiasında ilk inceleme sonuçlandı

Ümraniye’de "siyanür" kullanarak intihar teşebbüsü ettiği iddia edilen Ayşe Ö.

Siyanür ile intihar teşebbüsü iddiasında ilk inceleme sonuçlandı

03 Temmuz 2018 12:07

’nün sosyal medya hesabından, "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. AFAD ekiplerinin ilk incelemesine göre Ayşe Ö.’nun kullandığı kimyasal maddenin toplum sağlığını tehdit eden bir madde olmadığı ancak kesin sonuçların Ankara’da yapılacak detaylı analizlerden sonra belli olacağı belirtildi.


Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayşe Ö., erkek arkadaşının yanında iddiaya göre "siyanür" ile intihara teşebbüs etti. Ayşe Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, erkek arkadaşı ve olaya müdahale eden 3 polis memuru da tedbiren karantina altına alındı.


AFAD ekipleri de hastaneye giderek kadının kullandığı kimyasal madde ile ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre intihar teşebbüsünde kullanılan kimyasalın toplum sağlığını tehdit eden bir madde olmadığı ancak kesin sonuçların Ankara’da yapılacak analizden sonra belli olacağı öğrenildi. Olaya müdahale eden 3 polis memurunun da yapılan tetkikler ardından taburcu edildiği belirtildi.


Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Ayşe Ö.’nün sosyal medya hesabından yaptığı, "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin" paylaşımı dikkat çekti.




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