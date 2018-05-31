En başta koyduğunuz stratejiye sonunda kadar bağlı kalamazsınız. Burada kampanya boyunca dinamik kalmayı başaran kampanya yöneticisi başarılı olur” dedi.

“Türkiye’de bir önceki ilk turda biten Cumhurbaşkanlığı seçimini saymazsak henüz iki turlu bir seçim kampanyası tecrübesi yaşanmadı” diyen Siyaset felsefecisi Bünyamin Altunelli, kampanya süresince dinamik ve sürekli kendini yenileyen tarafın başarılı olacağını iddia etti. Bu seçimde sosyal medyanın da çok fazla öne çıktığını belirten Altunelli, “2018 seçimlerinin temel ana taşıyıcısı sosyal medya sahası olacaktır. Bu çok yeni karşı karşıya kaldığımız bir unsur. Son birkaç seçimdir var olan bir konu ama bu seçim sosyal medyanın doruklarda yaşandığı bir seçim olacaktır” diye konuştu.

İki turlu seçim kampanyasında kendi sistemini yüzde yüz karşı tarafa dayatamayacağın bir seçim olduğunu kaydeden Altunelli, “Kendine ait olmayan bereketli topraklardan muhakkak kazanç elde etmelidir. CHP’den de İYİ partiden de mutlaka oy devşirmelidir. Çünkü iki turlu seçimde hiç bir partinin kendi oyu seçilmeye yetmez. Taze, yeni oylara ihtiyacı vardır. Bu partilerin düşünme biçimlerinin çözülmesi lazım. burada siyaset felsefesi devreye giriyor. Genetik kodlarını kırmamız lazım. Bu elde edilen veriler kampanya merkezinde işlenerek bir kampanya yapılması lazım. Bu sonuçlar liderin mitingine ve sözlerine de sirayet edecektir” diye konuştu.

Altunelli, kampanya dönemi için son bir ayın yeterli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yeteri kadar zaman var. İnsanoğlunun bir kavramı unutma süresi 22 gündür. En ağır travmatik olay ve o durumun insanoğlunun üzerinde oluşturduğu negatif travmanın etkisi bile 22 gün sürer. Bu yüzden son bir ayda yapılacak kampanya çok etkili. Bu süre içinde çok dinamik kalmalı. Bir seçim kampanyası dişi bir süreçtir. Doğurganlık gösterir. Anlık gelişmelere açıktır. Başında kurgulayıp 40 gün aynı şekilde gidemezsiniz. Bu arada bir gelişme olur. Gazze’de çok kötü bir olay yaşadık. Siz Gazze’de 60 şehit varken seçim kampanyası mitinginde planladığınız o konseri yapamazsınız. Dinamiktir, sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Reklam kampanyası 6 ay önce planlanır ve motomod ilerler. Hangi gün hangi saat hangi televizyonda kaç spot yayınlanacağı bellidir. Ama siyasal iletişim kampanyası öyle değildir. Hangi parti bu süreçte dinamik kalırsa ve kendi söylemlerini geliştirse başarılı olur. Tabi ki bir yol haritası vardır. Bu yönüyle de heyecanlıdır da zaten. Adrenalin salgılatır size. Dünyadaki gelişmeler ve bu gelişmelerin kampanyasını yürüttüğümüz cumhurbaşkanı adayına etkisi bunlar sizi hep diri tutar.”

İlk kez video anket yaptık

En büyük anketin seçimin kendisi olduğunu kaydeden Altunelli, “Bir ankette 3 bin 500 kişi görüş bildirir. Ama gerçek bir seçimde 56 milyon insanın anketi alınmış olur. En büyük anket yapılıncaya kadar ve matematiksel sonuç önümüze çıkıncaya kadar her lider umut taşır. İddiları ve beklendileri vardır. Bu da felsefenin ve psikolojinin konusudur. İlk kez video anketi Kıbrıs’taki seçimlerde biz yaptık. Bunu geliştiren kişiyim. Kampanyada kullandığımız bir yöntemdi. Halka soruları kamera ve mikrofonla yönelttik. Bir A4 kağıdında olmayan mimikler, jestleri yakaladık. Kuzey Kıbrıs’taki seçimleri kazanmamızın nedeni video ankettir. İnsanlara soruları sorarken yüzündeki ekşimeyi, nefreti ya da memnuniyeti ya da hayranlığı bilgi işlem merkezine işliyorduk ki, kesin sonuçlara böylece ulaştık. Rahmetli Erbakan’ın bir sözü vardır, insanoğlu şeffaftır. Kızgınlığını ya da neşesini gizleyemez” dedi.