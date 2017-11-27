Siyaset ve iş dünyası bu düğünde buluştu

Düğüne iş, siyaset ve cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı. Görkemli düğünde çiftin nikahını Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir kıydı. Genç çiftin şahitleri ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Aysel Doğan ve Turgay Bilge’ydi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, nikah cüzdanını geline verirken ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde tüm davetliler müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Çift, düğünün ardından balayı için önce Maldiv’e daha sonra Dubai’ye uçtu.