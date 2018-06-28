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28 Haziran 2018 12:10

Skandal iş ilanı: Başörtülülere ayrımcılık !

Destek Yayınlarının bir internet sitesinde yer alan personel ilanında, “Türbanlı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır” ifadesinin yer aldığı görüldü.

Skandal iş ilanı: Başörtülülere ayrımcılık !

28 Haziran 2018 12:10

Söz konusu ayrımcı ifade büyük tepki topladı.


Destek Yayınlarının bir internet sitesinde yer alan ‘muhasebe personeli’ ilanında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı. İlanda, “Türbanlı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır” denildi.


Olayla ilgili Gazeteci Nedir Şener’den bir açıklama geldi. Şener, “Kitaplarımı basan Destek Yayınları ile bu saçma ilan hakkında görüştüm. Destek Yayınları’nda başörtülülere ayrım yapılmadığı ve başörtülü çalışan olduğu söylendi. Yönetimin haberi olmadan hazırlanan bu ayrımcı ilanı hazırlayan kişi ile iş akdine son verilmiş. Açıklama yapılacak” ifadelerini kullandı.


Ayrımcı ilan büyük tepki topladı.




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