Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi

Türkiye'nin en kapsamlı akıllı teknolojiler etkinliklerinden "Smart Future Expo Zirve ve Sergisi", İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Sultangazi Belediyesi de açtığı stantta ilçeye yönelik yaptığı teknoloji, bilişim ve e-belediye uygulamalarını tanıttı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından "Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Smart Future Expo 2018-Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin katılımıyla açıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bakan Varank, "Hedefimiz milli teknoloji, güçlü sanayi vurgusuyla yüksek katma değerli alanları ve bunların alt bileşenlerini milli ve özgün olarak geliştirmek olacak" dedi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Marmara Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi birçok üniversitenin teknokent ve teknoparkları tarafından geliştirilen ürünler sergileniyor. Sultangazi Belediyesi de açtığı stantta ilçeye yönelik yaptığı teknoloji, bilişim ve e-belediye uygulamalarını tanıttı. Açılan stantları gezen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, akıllı şehir uygulamalarının önemine dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin yaşamımızda da teknolojik bir dönüşümü beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Altunay, "Teknoloji yaşamımızın neredeyse tüm alanlarına sirayet etmekte, bilinçli olarak ya da farkında olmadan etrafımızı kuşatmaktadır. Bu dönüşümden şehirler ve şehir yönetimleri de payını almaktadır. Şehirler dinamik yapıları ile her zaman büyümeye, üretime, yeniliğe, akla ve bilgiye ev sahipliği yapmıştır" dedi.

"Akıllı şehirler, lüks değil ihtiyaç"

Bugün gelinen noktada akıllı şehirler lüks değil ihtiyaç olarak karşımızda durduğunu söyleyen Başkan Altunay, "Akıllı uygulamaları sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımı yaygınlaştığını görmektedir. Yerel yönetimlerin öncelikleri arasında şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak şehirlerin akıllı kentlere dönüşmesi yer alacaktır. Üretim, yenilik ve teknoloji odaklı olarak gelişen şehirlerimiz, verimliliği artırmak ve yaşam kalitesini geliştirmek üzere akıllı arayışlar ve uygulamalar yolunda yeni stratejiler ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.