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05 Temmuz 2017 01:39

Sneijder, coşkuyla karşılandı

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Atatürk Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı.

Sneijder, coşkuyla karşılandı

05 Temmuz 2017 01:39

Sarı-kırmızılı taraftarlar Sneijder’e ’Gitme’ diye tezahüratlarda bulundu.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdürürken, İstanbul’daki sezon açılışına izinli olduğundan dolayı katılmayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in takımda ayrılacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz Başkan Dursun Özbek’in Sneijder’in durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hollandalı futbolcunun Salı günü İstanbul’a geleceği, kendisiyle toplantı yaptıktan sonra kesinlik kazanacağını söylemişti.


Sneijder, bu gece menajeri Guido Albers ile Atatürk Havaalanı’ndan Türkiye’ye girişi yaptı. Hiçbir açıklamada bulunan yıldız futbolcuyu, çok sayı sarı-kırmızılı taraftar karşılaştı. Taraftarlar, Sneijder’e gitmemesi yönünde tezahüratlarda bulundu.


Yıldız futbolcu, bugün Başkan Dursun Özbek ile karşılıklı fikir alış-verişinde bulundu.




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