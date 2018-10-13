SODEM Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüller, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelerek yaklaşan yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Seçim stratejilerinin konuşulduğu toplantı sonrası SODEM'in bu yıl ikincisini düzenlediği Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Törende "Tarım, Sanat Kültür, Sosyal Projeler, Tarih, Demokratik Katılım ve Yönetişim, Kentsel Gelişim, Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları, Turizm, Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Özel Teşvik" alanlarında başarı gösteren CHP'li belediye başkanlarına ödül takdim edildi. Ödüller, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından verildi. Kılıçdaroğlu, tören sonunda SODEM Yönetim Kurulunda yer alanlar ve belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Bathonea Arkeopark damga vurdu

Törene damgasını vuran ödül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye verilen Bathonea Arkeopark projesinin ödülü oldu. Türkiye'nin en büyük arkeopark projesi olmasıyla dikkat çeken, birçok akademisyen, tarihçi, çevre bilimcilerin içinde yer aldığı projenin sahibi Başkan Toprak gurur dolu bir gece yaşadı. Yaşadığı mutluluğu dile getiren Başkan Toprak, “SODEM Yerel Yönetimler Ödülleri 2018 Kentsel Gelişim Kategorisinde Bathonea Arkeopark Projemizle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden ödülümüzü aldım. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla üretilmiş projeler arasından seçilerek ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Gece gündüz çalışan ekibime ve destekleriyle bizi güçlendiren Avcılarlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Toprak, “Bathonea Arkeopark" projesinin sadece Avcılar'ın değil İstanbul'un en büyük park projesi olduğunu belirterek, “Çağlar boyunca birçok kavme ev sahipliği yapan ve coğrafi konumu ile medeniyetleri birbirine bağlayıp, bir köprü görevi gören Avcılarımızdaki Bathonea Arkeopark İstanbul'un central parkı olacak” dedi.