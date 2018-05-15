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15 Mayıs 2018 09:22

Sofraya ilk Hakkari oturacak en geç iftar Edirne’de açılacak

Türkiye’de ve gurbetçilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki iftar ve sahur vakitleri belli oldu.

Sofraya ilk Hakkari oturacak en geç iftar Edirne’de açılacak

15 Mayıs 2018 09:22

Buna göre; Türkiye’de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.



Ramazan orucuna az bir zaman kaldı. İlk oruç 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak. Ramazanın ilk günü Hakkari’de imsak saat 03.11’de, iftar ise 19.15’te gerçekleşecek. Edirne’de saat 03.58’de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.34’te açılacak.



Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 79 dakika olacak. Hakkari’deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne’de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari’yi; Van, Iğdır, Ağrı, Bitlis ve Batman, geç oruç açılacak illerde ise Edirne’yi; Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.


İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlayacak. Örneğin; Norveç (Alesund) 22.34’te Grönland’da (Nuuk) 22.41’de İzlanda’da (Reykjavik) 22.42’de iftar edilecek.



“En uzun süreli orucu ise İsveç’in Kiruna bölgesindeki Müslümanlar tutacak”


Gurbetçilerin yaşadığı Berlin’de 21.02, Brüksel’de 21.32, Paris’te 21.32 ve Viyana’da 20.34’te oruç açılacak. Soydaşların yaşadığı Sofya’da ilk iftar saat 20.48’de, Kırcaali’de 20.37’de, Dobruca’da 20.33’te, Filibe’de 20.41’de, Varna’da 20.32’de yapılacak. En uzun süreli orucu ise İsveç’in Kiruna bölgesindeki Müslümanlar tutacak. Ramazan ayının son günü 21 saat 58 dakika oruçlu olacaklar.




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