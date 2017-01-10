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10 Ocak 2017 14:35

Soğuk hava pazarcıyı vurdu

Soğuk hava pazarcıyı vurdu

10 Ocak 2017 14:35

İstanbul’u etkisini altına alan kar yağışı pazarcıları da vurdu. Semt pazarları boş kalırken kurulan tezgahlardaki sebze ve meyveler soğuktan etkilendi.
İstanbul’da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı pazarcıları da etkiledi. Yaklaşık 2 bin tezgahın kurulduğu Beşyüzevler Semt pazarında sadece dört esnaf tezgah kurabildi. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle pazara vatandaşlar da gelmeyince sebze ve meyveler soğuktan etkilendi. Zor durumda kalan esnaf, ürünlerini zararına sattı.
Pazarcı esnafı tezgah açamadı
Soğuk hava nedeniyle müşteri gelmediğini belirten Pazar esnafı İdris Yıkılmaz, "Tezgah açmaya çalıştık ancak kar nedeniyle açamadık. Tezgahı toplayıp eve gideceğiz. Bizden başka açan da yok gibi neredeyse. Soğuk hava meyveden ziyade sebzeyi daha çok etkiledi. Bu pazar da normalde bin 500 -2 bin esnaf tezgah açıyor. Bugün bu sayı 5- 6 ya kadar düştü. Olanlar da zaten toplayıp eve gidecek" dedi.
"Hava koşulları fiyatları genelde etkiliyor"
Soğuk havanın balık fiyatlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Vedat Çiçek, "Bu havada tezgah açmaya geldik bekliyoruz. Müşteri sayısı oldukça az, kısmetimizi bekliyoruz. Şuan pazarda bir kaç balıkçı dışında esnaf yok gibi. Hava koşulları fiyatları genelde etkiliyor ama biz balığa kendimiz çıktığımız için fiyatları düşük tutabiliyoruz. Yoksa pahalı fiyatlar" şeklinde konuştu.
"Alışverişe eşim geliyordu, ancak kar dolayısıyla evden çıkamadı"
Pazara alışveriş için gelen bir vatandaş ise "Hava muhalefeti olduğu için tezgahların açılmaması normal. Genelde alışverişe eşim geliyordu, ancak kar dolayısıyla evden çıkamadı. Havanın kar yağışlı olması da fiyatları etkilemiş" ifadelerini kullandı.



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