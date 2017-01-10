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10 Ocak 2017 10:28

Soğuk havada Sultangazililer içini sıcak çorba ile ısıttı

Soğuk havada Sultangazililer içini sıcak çorba ile ısıttı

10 Ocak 2017 10:28

Sultangazi Belediyesi soğuk havada vatandaşların bir nebze içini ısıtmak için ilçenin 4 farklı noktasında çorba dağıttı.
İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Sultangazi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sultangazi Belediyesi ekipleri tramvay ve otobüs durakları başta olmak üzere işine gitmek için yola çıkan vatandaşların yoğun olduğu 4 farklı noktada çorba dağıtımı yaptı. Hükümet Konağı, Sultançiftliği Merkez Camii, Cebeci Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’nde belirlenen noktalarda kurulan stantlarda ekipler vatandaşlara çorba ikram etti.
Kar yağışının başladığı günden bugüne kadar vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışan ekipler, özellikle insanların yoğun olduğu yerlerde yaptığı kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, ekipler trafikte oluşabilecek kazaların önüne geçmek için ilçe genelinde ara ve ana yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.

Soğuk havada dağıtılan sıcak çorba vatandaşların içini ısıttı
Sultangazi Belediyesi’nin soğuk hava koşullarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yaptığı çorba dağıtımı vatandaşlardan tam not aldı.
Soğuk havada çorbanın içini ısıttığını söyleyen Aydın Güroğlu, “Çorba da güzel, yolların açılması da güzel. 20 senedir İstanbul’da yaşıyoruz, daha öncede karlar yağdı ama bu biraz daha fazla oldu. Çorba içimizi ısıttı bundan daha güzel bir hizmet olmaz” dedi.
Kar yağışından dolayı iki gündür işine gidemediğini belirten Yusuf Körpe, “Ramazan ayında da olan bu düşünce çok güzel, belediyemizin hizmetlerini beğeniyorum. Başka ilçede bulunan iş yerimizin kapalı olmasından dolayı ben iki gündür işime gidemiyorum. Ama burada karla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor” diye konuştu.
Sultangazili olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Hakan Kaya ise, “Sultangazili olmaktan gurur duyuyorum. Belediyemizi çok seviyoruz, Allah onlardan razı olsun. Her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yollarımız kapalıydı her yerde yollarımızı açtılar. Her yerde bu çalışma yok, bizim belediyemiz her zaman bizim yanımızda, onlara çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



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