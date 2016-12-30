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30 Aralık 2016 15:28

Soğuk kış günlerinde içleri ısıtan hizmet

Soğuk kış günlerinde içleri ısıtan hizmet

30 Aralık 2016 15:28

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Metrobüs Durağı’nda vatandaşlara çay ve salep ikramı yapıyor.
Küçükçekmece Belediyesi, kış mevsiminin bu soğuk günlerinde içleri ısıtacak bir hizmete daha imza attı. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sefaköy Metrobüs durağında tüm İstanbullulara çay ve salep ikramı yapıyor. İstanbulluların karla buluştuğu bu soğuk kış günlerinde Küçükçekmece Belediyesi, insanlara dağıttığı çay ve saleplerle sadece Küçükçekmecelilerin değil; tüm İstanbullular’ın yüzünü güldürüyor.

Binlerce istanbullu’ya sıcak bir mola imkanı
Metrobüs hattının önemli noktalarından biri olan Sefaköy Metrobüs durağında binlerce İstanbulluya dağıtılan sıcak çay ve salep ikramı soğuktan üşüyen vatandaşlara sıcak bir mola imkanı sunuyor. İşlerini halletmek için bir yerden bir yere koşturan vatandaşlar ise bu hizmetten oldukça memnun. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü içleri ısıtan bu hizmeti soğuk kış günleri boyunca vermeye devam edecek.



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