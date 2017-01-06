“Soğuyan havalara karşı cildinizi korumayı ihmal etmeyin”

Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Bölümü uzmanı Dr. Funda Ataman, ani hava değişimlerinin yaşandığı bu günlerde cilt sağlığının korunması ile ilgili açıklama yaptı.

Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Bölümü uzmanı Dr. Funda Ataman, kış aylarında cilt sağlığının nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi. İnsan organizmasının mevsim değişikliklerinden derinden etkilendiğinin altını çizen Ataman, göz önünde ve en büyük organ olan deride de bu değişiklikleri doğrudan izlendiğini kaydetti.

Özellikle yaz mevsimi boyunca sürekli güneşe maruz kalma, terleme, deniz ve havuz suları cildin kurutabildiğini belirten Dr. Funda Ataman, "Cildiniz kırıştırabilir ve lekelendirebilir. Yaz mevsiminde cildin UV ışınlarında etkilenmesi sonucu sonbaharda bronz ve nemsiz bir ciltle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle yaz mevsimi sonrası mutlaka kullanılan nemlendiriciler ve kremler değiştirilmelidir. Kışa girerken de deriyi yenilemek için cilt tipine (normal, yağlı, karma, kuru) uygun cilt temizleyici kullanmakla başlanmalıdır. Her deri tipindeki insan aşırı sıcak sudan, sert sünger ve liflerden kaçınmalıdır. Banyo sırasında seramid, gliserin, vazelin ve vitamin içeren nemlendiriciler kullanılmalıdır. Deriye banyo sırasında giren suyu hapsetmek için nemlendiriciler banyo sonrası hemen sürülmelidir. Duştan çıkar çıkmaz sürülen nemlendiriciler hızla deri tarafından emilerek daha başarılı sonuçlar verebilmektedir" dedi.

"Kışın güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkmayın"

Kış mevsimi gelince güneşten korunma hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ataman, havanın kapalı olduğu bir kış gününde güneşin zararı ancak yüzde 20 ile yüzde 30 oranında azaldığının bilinmesi gerektiğini bildirerek, "Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremleri kış mevsiminde de mutlaka kullanılmalıdır. Kışa girerken özellikle kırışık veya yaşlanmış cilde sahip kişilerin kimyasal soyma, lazer, botoks, dolgu, mezoterapi, PRP ve dermoroller gibi uygulamalarla kış mevsimine cildin yenilerek hazırlanması sağlanmalıdır. Cilt yüzeyinde oluşan kalınlaşma için en etkili yöntem kimyasal peeling tedavisidir. Özellikle kimyasal peeling tedavisi yüze canlı bir görüntü sağlayarak, güneşin etkilerinden cildi arındıran ve akne oluşumunu da azaltan bir yöntemdir.

Kışın özellikle tırnaklar kırılıp hassaslaşabilmektedir. Özel tırnak balsamları, tırnak güçlendirici vitaminler tırnak bakımında mutlaka kullanılmalıdır. Mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri de artabilmektedir. Bu nedenle saç dökülmesi yaşayan kişilerin biotin, çinko, selenyum, metionin, A,E,B ve D vitaminleri ile takviye, medikal şampuanlar kullanması çözüm sağlayabilmektedir".

"Mevsimine uygun sebze ve meyve tüketin"

Kış mevsiminde sebze ve meyvelerden alınan vitamin ve minerallerin deriye oldukça olumlu yansımaları olduğu bilgisini veren Dr. Funda Ataman, "En önemlisi alınan vitaminler cildi rahatlatarak, deriye parlak bir görünüm sağlar. Özellikle havuç içerisinde bulunan Beta Karoten’i kış mevsimi boyunca tüketmeye özen gösterilmelidir. Mevsim içerisinde yetişen sebze ve meyveleri tüketmeye de dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

Yaz mevsimi boyunca yorulan cilt için kış öncesi mutlaka etkili ve iyi bir bakım yapılması gerektiğini belirten Ataman yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Yaz mevsiminde ayrı kış mevsiminde ayrı nemlendirici kullanılmalıdır.

Kış mevsiminde mutlaka güneş koruyucu kullanılmalıdır.

Ilık su ile banyo yapılmalı ve banyo sonrası uygun nemlendirici kullanmaya özen gösterilmelidir.

Su tüketimi kış mevsiminde azaltılmamalı, cildin nem dengesini kaybetmemesi açısında günde en az 2 litre su tüketilmelidir.

Kış mevsiminde uygun sebze ve meyve yenmeli, özellikle havuç gibi sebzeler bol tüketilmelidir".