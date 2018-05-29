Kaza sonrası mahalle sakinleri ile kamyon sürücüsü arasında kavga çıktı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafriyat yüklü kamyon dik yokuştan aşağıya inerken, yağışında etkisiyle bir evin bahçe duvarına çaptı. Çarpmanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü önünde bulunan iki araca daha çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı araçlardan biri de bir evin bahçe duvarında asılı kaldı.

Sokağı savaş alanına çeviren şoföre mahalleli saldırdı

Kaza nedeniyle evlerinin önündeki duvarın yıkılması sonucu evlerine girip çıkmakta güçlük çeken bazı vatandaşlar, hafriyat kamyonu sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücünün de karşılık vermesi üzerine mahalle sakinleri ile kamyon sürücüsü arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

“Bu sokakta meydana gelen 5’inci kaza”

Sokak üzerinde daha önce de bu tür kazalar yaşandığını belirten Hıdır Tepe, “Hafriyat kamyonu yağmurlu havada aşağıya indi. İlk önce gecekonduya çarpıyor sonrasında arabaların üzerinden geçiyor. İçeride oturan var, dışarıya çıkamıyorlar. Evin bahçesinde çocuk yoktu. Bu sokakta meydana gelen 5’inci kaza. Daha önce de bu iki araba buradaki diğer gecekondulara da çarptı.