Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 22:54

Sokağı savaş alanına çeviren şoföre mahalleli saldırdı

Kağıthane’de yokuş aşağı inen hafriyat kamyonu yağışın etkisiyle kayarak bir evin duvarına ardından önündeki 2 araca çarptı.

Sokağı savaş alanına çeviren şoföre mahalleli saldırdı

29 Mayıs 2018 22:54

Kaza sonrası mahalle sakinleri ile kamyon sürücüsü arasında kavga çıktı.


Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafriyat yüklü kamyon dik yokuştan aşağıya inerken, yağışında etkisiyle bir evin bahçe duvarına çaptı. Çarpmanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü önünde bulunan iki araca daha çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı araçlardan biri de bir evin bahçe duvarında asılı kaldı.



Sokağı savaş alanına çeviren şoföre mahalleli saldırdı


Kaza nedeniyle evlerinin önündeki duvarın yıkılması sonucu evlerine girip çıkmakta güçlük çeken bazı vatandaşlar, hafriyat kamyonu sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücünün de karşılık vermesi üzerine mahalle sakinleri ile kamyon sürücüsü arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin çalışmaları sürüyor.



“Bu sokakta meydana gelen 5’inci kaza”


Sokak üzerinde daha önce de bu tür kazalar yaşandığını belirten Hıdır Tepe, “Hafriyat kamyonu yağmurlu havada aşağıya indi. İlk önce gecekonduya çarpıyor sonrasında arabaların üzerinden geçiyor. İçeride oturan var, dışarıya çıkamıyorlar. Evin bahçesinde çocuk yoktu. Bu sokakta meydana gelen 5’inci kaza. Daha önce de bu iki araba buradaki diğer gecekondulara da çarptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç