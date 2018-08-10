Sokak basketbolu heyecanı devam ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Red Bull sponsorluğunda gerçekleştirdiği organizasyonun İstanbul elemeleri, 11-12 Ağustos tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu bahçesinde yapılacak. Aynı tarihte Çanakkale’de ise Cumhuriyet Meydanı sokak basketbolu heyecanına ortak olacak.

Son zamanlarda en çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda heyecan devam ediyor. 26 Mayıs’ta Adana’da start alan turnuva Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun ve Bursa ayaklarının ardından İstanbul ve Çanakkale’ye taşınıyor. 11-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da 69, Çanakkale’de ise 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek maçlar sokak basketbolu ruhunu oyunculara yeniden yaşatacak. Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nun 18 Ağustos’ta yapılacak final müsabakalarından çıkacak ülke birincisi dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

Dünya Finali Washington’da

Tüm rakiplerini geçerek Türkiye’de birinci olacak takım, Eylül’de ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazanacak. Geçtiğimiz sezon bu turnuvayı Hercules takımı şampiyon tamamlamış ve ABD’de ülkemizi temsil etmişti.

3x3 hakkında bilinmeyenler

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır. 3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur’da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.