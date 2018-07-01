Dünyaca ünlü futbolcu ve RedBull sporcusu NeymarJr’ın adını taşıyan turnuvanın Türkiye Büyük Finali’ni, Kompleksliii birinci bitirdi ve Dünya Finali’ne gitmeye hak kazandı.

Geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için RedBull sporcusu Neymar Jr’ın adıyla Çanakkale’nin simgelerinden Truva Atı’nın yanında düzenlenen sokak futbolu turnuvası NeymarJr’s Five’ın Türkiye Şampiyonu belli oldu. 320 takımın katıldığı elemelerde şampiyon olan 8 ekibin mücadele ettiği Neymar Jr’s Five’ın Türkiye Finali’nde rakibi Kuzenler’i 5-1 mağlup eden Kompleksliii, Brezilya’daki Dünya Finali’ne katılmaya hak kazandı. 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında CarrefourSA sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden İlhan Mansız da yer aldı ve gençlere destek verdi.

lhan Mansız: "Sokak futbolunun benim hayatımda da önemli bir rolü var"

“Sokak futbolu çocuklarının gelişimi açısından çok önemli" diyen İlhan Mansız, "Hem teknik açıdan hem fiziksel açıdan kendini geliştirebileceği ve daha sonra futbola değerler katabileceğin bir yer. Başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ve Türkiye gibi sokak kültürünün yüksek olduğu yerlerde birçok ünlü futbolcunun buralardan keşfedildiğini görüyoruz. Benim hayatımda da önemli bir rolü vardır. Ben 9 yaşımda Türkiye’ye geldim. Herhangi bir kulüpte top oynamadım. Mahalle arasında maçlarımız olurdu. Taştan kaleler yapardık. O şekilde kendimi geliştirdim” açıklamasını yaptı. “Bugün burada olmak benim için onur verici. 2018 Troya Yılı, Türkiye Finali’nin de Çanakkale’de yapılma nedeni. Birçok futbolsever var burada. Kazanan takım Brezilya’ya gidecek. Çok heyecan verici bir olay” diye konuşan eski milli futbolcu “Çocuklara mutlaka dışarıda oynamalarını tavsiye ediyorum. Sokak futboluna önem vermelerini öneriyorum. Sokak futbolu futbolun çok önemli bir parçası. Bu tarz etkinlikler bence çok önemli. Çünkü insanların evden çıkıp sosyalleşmesi, kendini geliştirmesi gerekiyor. RedBull’a da sokak futboluna önem verdiği için teşekkür ediyorum. Belki buradan çok önemli yetenekler çıkabilir” ifadelerini kullandı.

8 takım, 44 sokak futbolu oyuncusu katıldı

Truva Atı Heykeli’nin bulunduğu alanın yanında oynanan maçlar, elemelerde olduğu gibi bir kez daha nefes kesti. Turnuvanın büyük finaline, Gençlerbirliği, Kuzenler, International Students, Pask, Uni Avcılar, Bitse de Gitsek, Mısırlı futbolcularıyla dikkat çeken BaşakşehirFlamengo, Kompleksliii, FUTSAN ve RB Chelseakatıldı.

Türkiye Şampiyonu Kompleksliii, 21 Temmuz’da dünyanın dört bir yanında şampiyon olan takımlarla Dünya Finali’nde mücadele edecek. Eğer Türkiye finalisti burada da birincilik koltuğunun sahibi olursa dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr ile hem tanışma hem de maç yapma fırsatı yakalayacak.

Farklı konseptiyle dikkat çeken turnuva geçen sezon tam 62 ülkede düzenlenmişti.122 bin 368oyuncunun katıldığı, 9.474 karşılaşmanın gerçekleştiği Neymar Jr’s Five, 34 bin 534 takım mücadele etmiş, Romanya takımı tüm rakiplerini geride bırakarak Neymar ve ekibiyle karşılaşmıştı.

Turnuvanın en önemli kuralı centilmenlik

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden NeymarJr’sFive’ın önemli kuralı centilmenlik. 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu cinsiyet gözetilmeksizin turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.