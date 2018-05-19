Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 14:05

Sokak hayvanları için flüt çaldılar

Maltepe Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek flüt orkestrası Marmara Flüt Orkestrası’nın, sokak hayvanları için mama bağışı topladığı flüt konserine ev sahipliği yaptı.

Sokak hayvanları için flüt çaldılar

19 Mayıs 2018 14:05


Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ece Karşal’ın 2015 yılında kurduğu orkestra, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde sahne aldı. Türkiye’nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran ilk orkestrasında, yaşları 10 ile 45 arasında değişen profesyonel flüt sanatçıları, öğretmenler, ileri düzeyde flüt çalabilen amatör flütistler, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde farklı eğitim seviyelerinde branşı flüt olan müzik öğrencileri görev aldı. Flüte gönül vermiş hayvansever müzisyenlerden oluşan orkestra, sokak hayvanları için konser girişinde toplanan kedi ve köpek maması bağışları için destekçilere teşekkür etti. Toplanan kedi ve köpek maması bağışları, Marmara Üniversitesinin Hayvan Koruma Kulübü’ne teslim edildi.



Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı


Temmuz ayında Bulgaristan’da gerçekleşecek Uluslararası Gençlik Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek olan orkestra üyeleri konserde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençlerine armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı. Konserde müzikseverlere pikolo flütü, konser flütü, alto, bas ve kontrbas flütleri tanıtıldı. Konsere Antoni Vivaldi’nin "Do Majör 2.Flüt Konçertosu" ile başlayan orkestra, barok dönemden caz müziğine uzanan ve türkülere uzanan geniş bir yelpazede eserler sundu. Klasik müziğin ünlü besteci ve müzisyenlerinden Johann Straus, Johannes Brhamd, Wolfgang Amadeus Mozart, Bedrich Smetana, Friedrich Handel’in eserleri büyük beğeni topladı.



Türk besteciye alkış


Türk bestecilerden Barış Zilberman’ın "Dere Geliyor Dere" eseri, dinleyicilerin alkışlarını topladı. Marmara Flüt Orkestrası’nın kedi ve köpek maması bağışı toplayacakları diğer konserleri, 21 Mayıs’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 31 Mayıs’ta Caddebostan Külltür Merkezi’nde gerçekleşecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç