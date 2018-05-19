Sokak hayvanları için flüt çaldılar

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ece Karşal’ın 2015 yılında kurduğu orkestra, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde sahne aldı. Türkiye’nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran ilk orkestrasında, yaşları 10 ile 45 arasında değişen profesyonel flüt sanatçıları, öğretmenler, ileri düzeyde flüt çalabilen amatör flütistler, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde farklı eğitim seviyelerinde branşı flüt olan müzik öğrencileri görev aldı. Flüte gönül vermiş hayvansever müzisyenlerden oluşan orkestra, sokak hayvanları için konser girişinde toplanan kedi ve köpek maması bağışları için destekçilere teşekkür etti. Toplanan kedi ve köpek maması bağışları, Marmara Üniversitesinin Hayvan Koruma Kulübü’ne teslim edildi.

Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Temmuz ayında Bulgaristan’da gerçekleşecek Uluslararası Gençlik Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek olan orkestra üyeleri konserde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençlerine armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı. Konserde müzikseverlere pikolo flütü, konser flütü, alto, bas ve kontrbas flütleri tanıtıldı. Konsere Antoni Vivaldi’nin "Do Majör 2.Flüt Konçertosu" ile başlayan orkestra, barok dönemden caz müziğine uzanan ve türkülere uzanan geniş bir yelpazede eserler sundu. Klasik müziğin ünlü besteci ve müzisyenlerinden Johann Straus, Johannes Brhamd, Wolfgang Amadeus Mozart, Bedrich Smetana, Friedrich Handel’in eserleri büyük beğeni topladı.

Türk besteciye alkış

Türk bestecilerden Barış Zilberman’ın "Dere Geliyor Dere" eseri, dinleyicilerin alkışlarını topladı. Marmara Flüt Orkestrası’nın kedi ve köpek maması bağışı toplayacakları diğer konserleri, 21 Mayıs’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 31 Mayıs’ta Caddebostan Külltür Merkezi’nde gerçekleşecek.