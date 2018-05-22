Sokak hayvanları için sanat sergisi

..Sevgimiz Kocaman” isimli resim sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Seba Erdemli, “Sergiye adını veren çocuklarımız; kedim Beyaz, KARDO Başkanı Tolga Akyıldız’ın köpeği Zeytin ve Narcity’den derneğimiz tarafından kurtarılan Toraman...Hepsinin ortak yönü, kısa süre önce gökkuşağı köprüsünün altından geçmiş olmaları. Hala hayatta olan dostları için düzenlediğimiz bu sergiyle onların da isimlerini yaşatmak istedik. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, hem şahsım, hem derneğim adına bizlere verdiği destek ve duyarlılık için teşekkür ederim” dedi. Sergiden elde edilen gelir, Maltepe’de çalışmalarına devam eden Karabaş Doğal Yaşam Derneği (KARDO) ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yararına kullanılacak. Sergi, 27 Mayıs’a kadar fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.