Sokak hayvanları ile ilgili seminere köpek ve kedileri ile katıldılar

Programa hayvanseverler köpek ve kedileri ile katılırken, ünlü sanatçı Ömür Gedik ve oyuncu Metin Yıldız da destek verdi.

Üsküdar Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi üzerine seminer düzenledi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan üniversite ve üniversiye öğrencilerinin destek verdiği Seminere, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ünlü sanatçı ve yazar Ömür Gedik, oyuncu Metin Yıldız ve çok sayıda hayvansever katıldı. Bazı hayvanseverler seminere kedi ve köpekleriyle katıldı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve iki oturumdan oluşan seminerde,hayvanların nasıl bakılması gerektiği ve beslenmesi gerektiği anlatıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,” Bizler Üsküdar’lılar olarak, özellikle bir huzur şehri, bir hoşgörü şehri, bir tahammül şehri, bir sevgi, barış, kardeşlik şehri diyoruz. Üsküdar hep bu özelliğiyle anılıyor. Huzurun daha da artması, hoşgörünün, tahammülün daha da artması için bütün doğayı birlikte yaşamak zorunda olduğumuz dört ayaklı dostlarımızın da bu işe dahil edilmesini özellikle arzu ediyoruz. Minik dostlar diye adlandırdığımız dostlarımızla bizim aramız çok iyi. Bu dostlarımızla arkadaşlığımızın daha da iyi olması için böyle bilimsel çalışmalarda yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü ,” Üniversiteden hocalarımız, hayvansever gönüllü dostlarımız, sanatçılarımız, gazetecilerimiz hep birlikte ortak paydada buluşmak suretiyle bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Çalıştayımızda bugün çok değerli misafirlerimiz var. hayvansever ve bir örnek gönüllü Ömür Gedik hanım efendi. Yine hepimizin çok sevdiği Metin Yıldız. Zannediyorum topluma bu çalıştaydan sonuç çıktılar ortaya çıkacak. Hem de çok anlamlı bir mesaj vermiş olacağız” dedi.

“En ufacık bir şikayet duymadım”

Ünlü sanatçı ve yazar Ömür Gedik ise Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür ederek, ” Üsküdar Belediyesi bütün belediyelere örnek olacak kadar hayvansever. Bizim hiç bir çağrımızı geri çevirmeyen. Ben 8 yıldır bir derneğin hem kurucusu hemde başkanlığını yürütüyorum ama bu sadece dernek başkanı olarak söylediğim Bir şey değil. Üsküdar’da yaşayan çok arkadaşım var ve en ufacık bir şikayet duymadım. Sokakta kısırlaştırmadan, tedaviye özellikle hayvanseverlerle bire bir ilişkilere kadar bunların çok güzel yürütüldüğü bir belediye burası” şeklinde konuştu.

“Keşke bu yaygınlaşsa her belediye yapsa”

Son bir saatte dinlediklerinden çok şey öğrendiğini söyleyen Sanatçı Gedik,” Bunun dışında bugün izlediğimiz çalıştayda çok önemli. Ben son bir saatte dinlediklerimden çok şey öğrendim ki yıllardır bu işin içindeyim. Bu çalıştaylar çok çok önemli. Keşke bu yaygınlaşsa her belediye yapsa” ifadelerini kullandı.

“Hayvanlar bizlerle yaşamayı öğrendi taklit etmeye bile başladı”

Oyuncu Metin Yıldız ise,”Avrupa da gerçekten sokakta kedi, köpek görmek mümkün değil. Biz o kadar iç içe yaşıyoruz ki yıllardır. Sokaklarımızda kedi var köpek var, kuşlarımız var. biz onlarla iç içe yaşaya yaşaya bizimde bilincimiz gelişti. Fakat ben şunu görüyorum hayvanların bizimle yaşamaya bir bilinci gelişti aslında. Hayvanlar bizlerle yaşamayı öğrendi taklit etmeye bile başladı. Biz onlarla yaşamayı bir türlü öğrenemedik. Umarım biz hayvanlarla yaşamayı daha iyi öğreniriz” dedi.