Sokak hayvanlarına belediyeden şefkat eli

Maltepe Belediyesi'ne bağlı arama-kurtarma ve veterinerlik ekipleri, son 3 yılda bini aşkın sokak hayvanını mahsur kaldıkları yerden kurtarırken, 2018 yılının ilk 9 ayında da, 9 bin 385 sokak hayvanını tedavi ederek, sağlığına kavuşturdu.

Maltepe Belediyesi bünyesinde kurulan Kırsal Hizmetler ve Acil Yardım Müdürlüğü'ne bağlı arama-kurtarma birimi, kurulduğu 2015 yılından bu yana, ilçede çeşitli nedenlerle mahsur kalan bini aşkın kedi ve köpeği kurtardı. Çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü de, 2018'in ilk 9 ayında 9 bin 385 sokak hayvanının tedavi etti. Ayrıca 972 sokak hayvanı aşılandı, bin 553 sokak hayvanı müşahede altına alınarak, sağlık kontrolleri yapıldı. Bu hayvanlardan bin 625'i kontrollerin ardından alındığı yere bırakıldı, kalanları barınağa gönderildi.

“Her canlının belediyesiyiz"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yaparak, “Maltepe'de her canlının belediyesi olacağız dedik ve göreve geldiğimiz ilk 5 yılda bunu gerçekleştirdik. Elimizden geldiğince bütün canlarımıza el uzatarak, her yıl olduğu gibi bu yılda 2018'in ilk 9 ayında 9 bin 385 sokak hayvanını tedavi ettik. Ortalama her sene 15 bin sokak hayvanımızı tedavi ediyoruz. Maltepemiz, hayvanların korkusuzca yaşadığı bir ilçe olma yolunda kararlı adımlar atıyor ve atmaya devam edecek” dedi.