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22 Aralık 2016 13:20

Sokak hayvanlarına rengarenk yuvalar

Sokak hayvanlarına rengarenk yuvalar

22 Aralık 2016 13:20

Maltepe Belediyesi, kış şartlarına uygun olarak hazırladığı 50 kedi evi ve köpek kulübesini, parklara ve ormanlık alanlara yerleştirdi.
Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak hayvanları için çetin kış koşullarına uygun 50 adet kedi evi ve köpek kulübesi hazırlandı. 3 kişilik bir ekip tarafından 20 gün içerisinde hazırlanan kedi evi aynı anda 6 kedi, köpek kulübeleriyse aynı anda 2 köpek kalabilecek şekilde tasarlandı. OSB adı verilen yapı malzemesiyle donatılan ve nefes alabilen ithal ahşap boyasıyla rengarenk boynan kulübeler, su geçirmeyecek biçimde dizayn edildi.
Kulübe ve kedi evleri, özellikle ilçede hayvan popülasyonunun yoğunlaştığı ormanlık alanlara ve parklara yerleştirildi. Kulübeler çalınmalara karşı, metal ankraj yapılarak betonlandı. Kedi evi ve köpek kulübesinin yapımına devam edeceklerini ifade eden belediye yetkilileri, sokak hayvanları için mama desteklerinin süreceğini de kaydetti.



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